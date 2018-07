Twaalf maanden cel voor amokmaker tijdens schoolfeest Nele Dooms

27 juli 2018

12u19 0 Dendermonde Olivier V. uit Dendermonde, de man die het schoolfeest in basisschool De Oogappel in Appels, op stelten zette, is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot 12 maanden celstraf. Hij moet een therapie volgen tegen zijn alcoholverslaving.

Tien agenten waren er eind mei dit jaar nodig om de dronken amokmaker te overmeesteren. Olivier V. ging tijdens het schoolfeest van De Oogappel helemaal door het lint en verstoorde zo de feestvreugde. Omdat hij moeilijkheden zocht, haalden leerkrachten er enkele ouders bij. Dat waren agenten in burger aanwezig omdat hun kinderen ook aan het schoolfeest deelnamen. "Zij leidden de man weg van het schoolterrein, maar daar liep het helemaal fout", schetste openbaar aanklager Sarah Demeyer tijdens het proces. "De agressie van deze man was hallucinant."

Er moesten uiteindelijk twee extra interventieploegen van de politie langskomen. Haast alle aanwezige agenten werden slachtoffer van slagen en schoppen, smaad en bedreigingen. Bij één van de agenten raakte de schouder uit de kom. Ook in de politiecombi bleef V. tekeer gaan.

Het drankprobleem waar Olivier V. al jaren mee kampt, bleek aan de basis van de feiten te liggen. De man nam een tijd antabuse om zijn verslaving te bekampen, maar was daar in aanloop van het schoolfeest mee gestopt. "Het was goed weer en ik wilde nog eens drinken", zei hij daarover tegen de rechter. Antabuse is ontwenningsmiddel bij de behandeling van alcoholisme en zorgt ervoor dat de patiënt vervelende nevenverschijnselen krijgt als hij toch drinkt.

De beklaagde verzekerde de rechter overigens dat, als hij vrijkomt, zijn vriendin hem oppikt aan de uitgang van de gevangenis met een flesje water en antabuse. "Ik ben geen slechte mens, maar de alcohol moet eruit", zei hij.

De rechter verleende de man het grootste deel van zijn gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel. Alleen de weken die hij al in voorhechtenis zat sinds de feiten tellen mee als effectief. Voor het overige deel, kreeg V. probatievoorwaarden opgelegd. Zo moet de man een behandeling volgen om van zijn drankverslaving af te raken. V. kreeg ook een boete van 800 euro.