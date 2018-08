Twaalf bestuurders te snel op Heirbaan Koen Baten

22 augustus 2018

16u00 1

De politie heeft dinsdagavond snelheidscontroles gehouden op de Heirbaan in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. In totaal reden 1.305 voertuigen langs de camera. Twaalf bestuurders hielden zich niet aan de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 72 kilometer per uur.