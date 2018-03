Turkije in de kijker 13 maart 2018

Davidsfonds Academie van Dendermonde zet Turkije in de kijker. Vandaag vindt een voordracht plaats rond 'Turkije-tussen tweifelend Europa en woelig Midden-Oosten'. Gastspreker is Dirk Rochtus. Hij licht toe hoe Turkije de jongste jaren veranderd is en bekijkt of Turkije ooit lid wordt van Europa of zich meer zal richten op het Midden-Oosten. Rochtus analyseert de situatie en bekijkt of het einde van het kemalistische Turkije is aangebroken. De voordracht begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 42 euro. Info: 016/31.06.70 of via academie@davidsfonds.be. (DND)