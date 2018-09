Tunnel en brug voor nieuwe fietssnelweg Nele Dooms

04 september 2018

16u01 0 Dendermonde Twee nieuwe fietssnelwegen krijgen vorm in Dendermonde. Om die te realiseren wordt in eerste instantie werk gemaakt van een fietstunnel aan de Hofstraat en een fietsbrug over de Dender. Het project kost meer dan vijf miljoen euro.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen werkt samen met het Dendermondse stadsbestuur en Infrabel om twee nieuwe fietssnelwegen tussen Wetteren en Dendermonde en Aalst en Dendermonde te realiseren. Beide trajecten zijn ongeveer 3,5 kilometer lang. "Hiermee zetten we voluit in op duurzame mobiliteit", zegt schepen van mobiliteit Niels Tas (sp.a). "Initiatieven als dit zorgen ervoor dat meer mensen zich met de fiets gaan verplaatsen. We zijn dan ook tevreden dat dit project erg snel concreet vorm krijgt."

In 2019 moet de fietstunnel aan de Hofstraat in Oudegem, nodig voor beide fietssnelwegen, al een feit zijn. De tunnel komt onder de spoorlijn ter vervanging van de huidige overweg in de Hofstraat. Infrabel wil deze overweg, net als vele andere in Vlaanderen, sluiten. "In de plaats komt wel een volwaardig alternatief", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "In dit geval is dat een fietstunnel om een veilige kruising te creëren tussen de nieuwe fietssnelweg en de spoorlijn. Zowel de fietsweg naar Aalst als die naar Wetteren zullen hier aantakken."

De vergunningsaanvraag om de fietstunnel aan te leggen is zopas ingediend. Normaal gezien moeten de werken zo in het voorjaar van 2019 kunnen starten. De tunnel zal de verbinding tussen Wetteren, Schoonaarde en Dendermonde en tussen Oudegem en Aalst vormen. "Voor wagens komt er bij de sluiting van de overweg een alternatieve route langs de Berkestraat, die verbreed en deels verlegd wordt", zegt Dierick.

Iets later moet ook een nieuwe fietsbrug over de Dender, ter hoogte van papierproducent VPK in Oudegem, een feit zijn. Die vormt de sleutel voor de fietssnelweg tussen Wetteren en Dendermonde. "We krijgen hiermee een link tussen Schoonaarde, Oudegem en Mespelare enerzijds en Sint-Gillis, Dendermonde en Baasrode anderzijds", zegt gedeputeerde Peter Hertog. "Het zal de meest directe én veiligste fietsverbinding tussen deze gemeenten worden. De fietsbrug wordt een essentiële en unieke schakel in een netwerk van fietspaden. Fietsers op het jaagpad langs de Dender, tussen Dendermonde en Aalst, zullen de snelweg via een toegang langs de Oude Heirbaan kunnen bereiken."

Als zowel de fietstunnel als de fietsbrug een feit zijn, zal aandacht gaan naar de tracés van de snelwegen zelf. De provincie is bouwheer voor zowel het traject tussen het station van Schoonaarde en de Hofstraat als voor het traject tussen Hofstraat en Langehaagstraat in Aalst. Het Dendermondse stadsbestuur voorziet op zijn beurt nieuwe landbouwverbindingswegen tussen de Bosstraat en de Opstalstraat, zodat boeren hun weilanden nog altijd kunnen bereiken ook al is de overweg gesloten.

De aanleg van de fietssnelwegen en bijhorende projecten kost een dikke vijf miljoen euro. Tunnel en brug kunnen rekenen op veertig procent subsidie van Europa, goed voor ruim 370.000 euro.