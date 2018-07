Tuinhuis volledig uitgebrand 03 juli 2018

In de Lindanusstraat in Dendermonde is zondagnacht een houten tuinhuis volledig uitgebrand.





De brandweer van Dendermonde kreeg rond 2.30 uur een oproep over een brand achteraan een woning. De woning bevond zich op honderd meter van de kazerne. Bij aankomst stond het tuinhuis al in lichterlaaie en waren er heel wat vlammen te zien. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan op de woning, maar het tuinhuis ging wel volledig in vlammen op. Ook een deel van de haag vatte vuur. Wat de brand veroorzaakt heeft, is op dit moment niet duidelijk. Er was ook heel wat rookontwikkeling aanwezig.





Niemand raakte bij de brand gewond. De Lindanusstraat was tijdens de interventie afgesloten voor het verkeer. (KBD)