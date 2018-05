Tuinhuis vernield door brand 05 mei 2018

02u26 1

In de Lange Dijkstraat in Dendermonde brak vrijdagochtend rond 11.15 uur een brand uit in een tuin van een woning. Het vuur ontstond aan een klein tuinhuis waar materiaal lag opgeslagen. In een mum van tijd was het hok uitgebrand. Het materiaal werd volledig vernield. De brandweer van Dendermonde kwam snel ter plaatse. Zij konden het vuur alleen maar gecontroleerd laten uitgaan. Ook een deel van de houten tuinafsluiting bij de buren geraakte beschadigd. Wat de brand veroorzaakt heeft is niet duidelijk. Niemand raakte gewond.





(KBD)