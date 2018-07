Tropical Party in Zenith Nele Dooms

17 juli 2018

Jeugdhuis Zenith in Sint-Gillis-Dendermonde zet dit weekend haar deuren open voor het zwoelste evenement van het jaar. De Tropical Party vindt plaats op zaterdag 21 juli. In de tuin wordt een cocktailbar opgesteld en de organisatoren plannen verschillende optredens. Die starten vanaf 21 uur. Achtereenvolgens zorgen The Knight, Fooonetik, Dosschy, Masai, Black Mamba en Ephonk voor ambiance met broeierige beats en hitsige hits. Jeugdhuis Zenith bevindt zich aan de Otterstraat in Sint-Gillis. Toegangskaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa. Naar aanleiding van de Tropical Party geldt een verkeers- en parkeerverbod in de Cleophas Heyvaertstraat en op de parking van Jeugdhuis Zenith, van zaterdagochtend tot zondagochtend. Info: info@jhzenith.be.