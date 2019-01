Treinverkeer onderbroken door gaslek aan spooroverweg Koen Baten

17 januari 2019

In de Hofstraat in Oudegem hebben arbeiders bij boringen in de grond een gasleiding geraakt aan de spooroverweg. Na de boring ontstond er een kleine verzakking en kwam er gas vrij. Het treinverkeer was door het gaslek een uur onderbroken.

De brandweer kwam snel ter plaatse en deed een controle waarbij gas werd waargenomen. Ook Eandis werd op de hoogte gebracht en stuurde iemand langs om de situatie te onderzoeken. Het lek werd snel gevonden en kon eenvoudig gedicht worden. Er moest wel een kleine put gegraven worden, maar dit zorgde niet voor extra hinder. Het treinverkeer kon vrij snel terug op gang komen, al was het wel stapvoets.

De bewoners in de omgeving van het gaslek hoefden hun woning niet te verlaten. De Hofstraat is tussen de spoorweg wel nog altijd afgesloten voor het verkeer tot zo lang het de werken aan de gang zijn. De politie zorgt voor een omleiding via de Berkenstraat.