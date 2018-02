Trefdag legt focus op UiTPAS 01 februari 2018

02u39 0 Dendermonde Met een nieuwe Trefdag vandaag over 'cultuureducatie in de vrije tijd' legt de stad deze keer de focus op de UiTPAS.

Het stadsbestuur houdt er een jaarlijkse gewoonte op na om een ontmoetingsdag te organiseren voor organisaties en verenigingen, actief binnen de vrije tijd. Op die manier wil de stad het lokale verenigingsleven ondersteunen. Aanwezigen krijgen meer informatie over een bepaald thema, kunnen deelnemen aan workshops en netwerken. Vorig jaar stond die trefdag in teken van communicatie, nu worden de schijnwerpers op de UiTPAS gericht. Die biedt kortingen aan voor kansarmen.





Workshops

Gastspreker Kristof De Kock, deskundige cultuur bij de stad, licht toe waarom meestappen in de UiTPAS voor verenigingen interessant is. Daarna vertelt Vicky De Wolf, vrijwilligster bij Toneelvereniging De Catharinisten, het Priester Daensfonds, de Femmaladies en het Jotamkoor, hoe zij met UiTPAS werken. Vervolgens zijn er vier workshops rond praktische vragen over de pas, de werking van het kansentarief en een stap voor stap-uitleg voor wie een UiTPAS-vereniging wordt. De Trefdag start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bibliotheek, Kerkstraat 111 in Dendermonde. Meer info via: 052/46.81.00. (DND)