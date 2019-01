Transport Macharis laureaat voor award Transporteur van het Jaar Nele Dooms

25 januari 2019

15u09 4 Dendermonde Transport Macharis uit Dendermonde, gerund door broers Luc en Marc Macharis, maakt kans om verkozen te worden tot Transporteur van het Jaar. Voor de award zijn er zes kandidaten. De Dendermondse transportfirma mocht een paar jaar geleden ook al eens de Truck Safety Award in ontvangst nemen.

De Transportsector in België blaast eind februari verzamelen voor de uitreiking van de award ‘Transporteur van het jaar 2019'. Bij de kanshebbers om de felbegeerde titel in de wacht te slepen, is ook de Dendermondse firma Transport Macharis. Het bedrijf is sinds zeven jaar gevestigd aan het Bosveld. De vroegere site in Baasrode werd toen ingeruild voor het industrieterrein Hoogveld. “Aan het Bosveld was ruimte voor een modern en milieuvriendelijk gebouw, dat voldoet aan alle technische snufjes die een transportfirma vandaag nodig heeft”, zegt zaakvoerder Luc Macharis.

Dat de Dendermondse firma in de running is voor de award van Transporteur van het jaar is dan ook niet zo verwonderlijk. Met de trofee bekroont de federatie immers een transportbedrijf dat sterk opvalt door zijn uitstekend beheer, zijn marktbenadering, zijn sociale aanpak en zijn drang naar vernieuwing op vlak van veiligheid en milieu. Voor Macharis rijden tegenwoordig meer dan vijftig voertuigen en 84 opleggers rond. “Met een heel team leveren we dagdagelijks hard werk om een degelijk bedrijf te zijn op al die vlakken”, zegt Luc Macharis. “Er zijn bijvoorbeeld ook vormingen voor chauffeurs en we houden de firma zoveel mogelijk draaiende op groene stroom.”

Als Transport Macharis de award in de wacht sleept, zal het alvast niet de eerste zijn. In 2014 sleepte het bedrijf de Safety Award, uitgereikt door vakorganisatie Truck and Business, in de wacht. Macharis werd daarmee beloond voor haar beleid dat ze voert om chauffeurs veilig de baan op te sturen en ongevallen te vermijden. “Zo krijgen onze chauffeurs een opleiding over veilig rijden, uitrusting en stabiliteit van lading, en wordt ervoor gezorgd dat ze zeker goed uitgerust rijden”, legt Marc Macharis uit. “Onze vrachtwagens beschikken over cruise control, een waarschuwing bij veranderen van baanvak en een stabiliteitsregeling.” Dat dit zijn vruchten afwerpt, werd al bewezen door drie chauffeurs van Macharis die gelauwerd werden als ‘Ridders van de Weg’ wegens jarenlang ongevallenvrij rijden.

Of Transport Macharis zich Transporteur van het Jaar 2019 mag noemen, zal blijken op donderdag 28 februari. “De concurrentie voor deze titel is groot, maar we zien dit als een bekroning voor het harde werk dat werd verricht door ons hele team”, zeggen de broers.