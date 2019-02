Trampolinespringers GymMAX rijven medailles aan elkaar Nele Dooms

18 februari 2019

16u37 7

De passage van het trampolineteam Low Gravity van turnvereniging GymMAX Dendermonde op de Oost-Vlaamse Kampioenschappen trampoline springen is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het team slaagde erin om maar even tien medailles in de wacht te slepen. Goud voor Seth, Lauren, Tibo en Jens behaalden goud. Liselot en Emma gingen met zilver lopen. En Linde, Wout, Elise en Tine gingen met het brons aan de haal. Het geluk kon bij de jongeren niet op. “We trainen maar liefst 15 uur per week. Dan is mooi scoren op een kampioenschap heel erg meegenomen”, klinkt het. “Nu gaan we voluit voor het Vlaams en Belgisch kampioenschap, de Flower Cup in Nederland en de Scalabis Cup in Portugal.” Trainers Roald, Jeroen, Tom en Liselotte zullen de jongeren daarvoor klaarstomen.

