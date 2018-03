Tragikomedie in Belgica 14 maart 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde presenteert op donderdag 15 maart de tragikomedie "Slapend Rijk", gebaseerd op de wereldwijde bestseller "Unterleuten" van Juli Zeh. Het ingeslapen dorp Unterleuten krijgt per ministerieel besluit de "kans" om een voortrekkersrol te spelen in de nieuwste maatschappelijk evolutie: windenergie als kracht van de toekomst. Hoewel niemand in het dorp erom heeft gevraagd, worden windmolens ieders nieuwe obsessie. Gedreven door winstbejag, eigenbelang of goede bedoelingen, barst er een strijd los. De voorstelling begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 18 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)