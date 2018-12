Tractorsluis voor fietssnelweg Nele Dooms

10 december 2018

17u24 0 Dendermonde De fietssnelweg langs de N41 in Grembergen krijgt een tractorsluis. Dat heeft schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a) bevestigd aan oppositieraadslid Mathias Coppens (Groen). Deze laatste drong tijdens de jongste gemeenteraad aan op de realisatie van zo’n sluis.

De fietssnelweg tussen Sint-Niklaas en Dendermonde, parallel met de N41, is sinds een aantal weken een feit. Van Sint-Niklaas tot Hamme loopt dat fietspad over een apart aangelegde weg, maar vanaf de grens met Grembergen wordt hiervoor een al bestaande landbouwweg langs de N41 gebruikt.

“Probleem is dat die weg al jaren als sluipweg gebruikt wordt door chauffeurs die de files op de N41 willen vermijden”, zegt Coppens. “Echt veilig voor fietsers is dat dus niet. Er zijn ondertussen wel verkeersborden geplaatst die aangeven dat de weg alleen door landbouwvoertuigen en fietsers gebruikt mag worden. Maar toch blijft het probleem van sluipverkeer bestaan. Om dat op te lossen, kan een tractorsluis soelaas brengen. Wagens kunnen dan niet meer door, maar tractors en fietsers wel. Enkel op die manier kunnen we de veiligheid van de fietsers op de fietssnelweg garanderen.”

Schepen Tas is akkoord met het voorstel. “We gaan daar werk van maken”, zegt hij. “Daar is wel enig onderzoek voor nodig om de juiste locatie van die sluis te bepalen. Hiervoor zullen we ook met Hamme moeten overleggen. Overigens zijn de diensten ook bezig met een dossier om de nodige verlichting langs dit traject te voorzien. De uitvoering is voor 2019.”