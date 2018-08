Tractor slipt en botst met personenwagen Koen Baten

27 augustus 2018

Op de Bevrijdingslaan in Dendermonde ter hoogte van BMW-garage Gregoir zijn een tractor en een BMW in aanrijding gekomen met elkaar. De tractor met aanhangwagen was in de richting van Schoonaarde aan het rijden toen hij plots een remmanoeuvre moest uitvoeren. Door het manoeuvre begon zijn tractor te glijden en kwam hij op het rijbaan in de tegenovergestelde richting terecht. Hij botste daarna met een BMW die de parking aan de garage wilde oprijden. De schade aan de BMW was aanzienlijk maar er vielen geen gewonden. De politie is ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Er is lichte verkeershinder door de aanrijding.