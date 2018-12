Toverboon wil warme buurt voor eindejaar Nele Dooms

07 december 2018

14u50 0 Dendermonde De gemeentelijke basisschool De Toverboon in Sint-Gillis heeft een opmerkelijke oproep voor alle bewoners in de omgeving van de school. De leerlingen vragen alle omwonenden om voor extra kerstsfeer in de buurt te zorgen.

De Toverboon, gevestigd aan de Denderbellestraat in Sint-Gillis vlakbij de Boonwijk, plant op donderdag 20 december een kerstwandeling met de kleuters. In de voormiddag gaan de kinderen op stap in de buurt van de school. “We willen graag de kerstsfeer in onze buurt ontdekken”, klinkt het. “Om er zeker van te zijn dat er toch vanalles te zien valt, roepen we alle buurtbewoners op om hun gevels mooi en sfeervol te versieren. Zo wordt de hele buurt meteen ook wat warmer.”

De Toverboon denkt aan lichtjes, kerstmannen, slingers en kerstballen aan de gevels of voor de ramen. De kleuters brengen een leuke attentie mee voor elke bewoner die zijn best deed om zijn huis te versieren. Ze wandelen tussen 10 en 11 uur door onder andere de Robert Ramlotstraat, de Botermelkstraat, de Gasthuisstraat, de Diepestraat en de Sebosstraat.