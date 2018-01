Tournée Minérale met Team Stad 02u38 0

Dendermonde wil met zoveel mogelijk volk deelnemen aan "Tournée Minérale". Met dat initiatief roepen De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker alle Belgen op om in februari een maand lang geen alcohol te drinken. Inwoners die willen meedoen, kunnen het team 'Stad Dendermonde' vervoegen.





"Wie wil meedoen, roepen we op om het Dendermondse team te vervoegen", klinkt het. "Hoe groter ons team, hoe gemakkelijker en leuker het wordt om een maand lang geen alcohol te drinken. Iedereen kan dan elkaar steunen. Geen alcohol drinken heeft bovendien gunstige gevolgen voor het lichaam en de gezondheid. Door mee te doen met de campagne krijgt het lichaam de tijd om te recupereren van het gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook frisser en fitter. Inschrijven kan via www.tourneeminerale.be.





Op de 'Wie doet mee?'-pagina op de website kunnen geïnteresseerden het team van Dendermonde en alle leden terugvinden. De actie start op 1 februari. Het is de ambitie van de stad om zeker in de top 10 van de grootste teams te geraken. (DND)