Torgeir Vassvik brengt moderne versie van traditionele Noorse zang Geert De Rycke

11 januari 2019

Het Sami-ensemble Torgeir Vassvik, afkomstig van het meest noordelijke punt van Noorwegen, zakte af naar Appels voor een gezellig optreden.

Het Sami-ensemble Torgeir Vassvik mengt de traditionele zang van de Sami en de typische Sami-drum met Siberische keelzang en boventoonzang. De Sami is een volk dat in het meest noordelijke punt van Noorwegen woont. Ze hebben dan ook een oude animistische vocale traditie en ook percussierituelen behoren al eeuwen tot hun gewoonten. Die traditionele muziek wordt omgetoverd naar de 21e eeuw met de aanvulling van strijkers en elektronica. Als een geweldige live performance werd de oude muziek gecombineerd met muziek en technologie. Dat alles samen bracht Appels even naar het Noorwegen van de 21e eeuw.