Torenkraan in Lodewijk Dosfelstraat 22 mei 2018

02u25 0

In Dendermonde staat er vanaf vandaag een torenkraan op de rijbaan in de Lodewijk Dosfelstraat. Die blijft daar staan tot 7 juni. Naar aanleiding hiervan geldt er eenrichtingsverkeer in de Lodewijk Dosfelstraat, tussen het kruispunt met de Kerkstraat en het kruispunt met de Kapittelstraat. Chauffeurs kunnen de straat alleen inrijden via de Kerkstraat. (DND)