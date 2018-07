Torenkraan in Dijkstraat 03 juli 2018

In de Dijkstraat in Dendermonde staat sinds gisteren een torenkraan opgesteld. Die neemt het voet- en fietspad in ter hoogte van het huisnummer 43. Voor de veiligheid neemt het stadsbestuur enkele extra maatregelen. Er geldt een parkeerverbod op de naburige parkeerstrook. Voetgangers moeten naar de overzijde van de straat oversteken en daar hun weg vervolgen. Fietsers moeten een omleiding volgen via de Bogaerdstraat, de Werf en de Koningin Astridlaan. (DND)