Toren Belfort even helemaal leeg UNESCO- WERELDERFGOED BIJNA KLAAR VOOR INSTALLATIE TRAP NELE DOOMS

18 april 2018

02u31 0 Dendermonde Uniek schouwspel in Dendermonde. De imposante toren van het Belfort is voor even vanbinnen helemaal leeg. Hij staat klaar voor de installatie van een nieuwe trap die bezoekers in de toekomst tot in de top kan leiden. Na restauratie zal het Belfort een toeristische parel zijn.

Het Belfort, beschermd als Unesco-Werelderfgoed, ondergaat sinds oktober een grondige restauratie. Nadat het stadsbestuur eerder al de Lakenhalle van het stadhuis liet opknappen, is het nu de beurt aan het interieur van de toren. Die moet toegankelijk worden voor het grote publiek. Toeristen zullen tot boven kunnen om daar te genieten van een panoramisch zicht over de stad. Onderweg maken ze langs infopanelen kennis met de historiek en de verschillende functies van het Belfort doorheen de tijd.





Uniek zicht

De eerste werken zijn ondertussen achter de rug en dat maakt dat de toren er nu helemaal leeg bij staat. Dat biedt een uniek zicht op de hoge verticale structuur van de toren. "Dat is een unicum in Vlaanderen", zegt burgemeester Piet Buyse. "Meestal heeft een Belfort tussenverdiepingen met torenkamers. Dat is hier niet het geval. We hebben er ook bewust voor gekozen om die structuur ook in de toekomst goed duidelijk tot zijn recht te laten komen. Een nieuwe trap zal dan ook tegen de buitenwanden bevestigd worden, zodat binnenin het zicht naar de top open blijft."





De vroegere houten trap en tussenvloeren zijn weggehaald en de voorbije weken werden de binnenmuren volledig gereinigd. Vervolgens vonden stabiliteits- en metselwerken plaats, om barsten en scheuren weer te voegen en balken te herstellen.





De muren kregen daarna een nieuwe witte kaleilaag. Die is nu volop aan het drogen. Het zicht op de lege toren is echter maar voor even, want nog deze week start de aannemer met de opbouw van de nieuwe stalen trapconstructie.





Informatiepanelen

"Dat zal zo gebeuren dat de diverse tussenverdiepingen opnieuw op het oorspronkelijk middeleeuws niveau komen", zegt Buyse. "Eens de trap staat, volgt de afwerkingsfase met nieuwe elektrische voorzieningen, beveiliging en informatiepanelen voor bezoekers. Die zullen de toren met audioguides kunnen bezoeken.





Nieuw kleedje

Eind juni moet de restauratie van het Belfort volledig klaar zijn. Een officiële opening wordt in de zomer voorzien. Ook de nis naast de toegang tot het belfort wordt in een nieuw kleedje gestoken. Er komt een publieke drinkfontein, verwijzend naar de waterbron die vroeger op deze plek aan het stadhuis stond.





"Het Belfort zal een volwaardige plek in ons toeristisch zomeraanbod innemen", zegt Buyse. "Dit wordt een ongelooflijke nieuwe toeristische topper. Het viewpoint met panoramisch zicht op de stad wordt een unicum, want dat hebben we nu nog nergens in de stad."