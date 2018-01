Topsporters GymMAX op de fiets 26 januari 2018

02u50 0 Dendermonde De topsportbeloften van turnkring GymMAX maken hun verplaatsingen voortaan duurzaam en milieuvriendelijk. Op de fiets. Dat spaart drie autoritten tussen de basisschool Atheneum en de sporthal van Sint-Gillis uit. "Een club als deze heeft een belangrijke signaalfunctie, vandaar dit initiatief", klinkt het.

GymMAX houdt er al jaren een opleiding voor beloften in de turnsport op na.





Daarmee is de club zowat 'hofleverancier' van de topsportschool van de GymnastiekFederatie. Toppers als Julie Croket, Siemon Volkaert en Axelle Klinckaert werden opgeleid bij GymMAX.





Acht atleten

"Momenteel timmeren acht meisjes en jongens uit de Dendermondse regio aan een topsportcarrière", zegt voorzitter Hans Knop. "Zolang ze in de lagere school zitten, werken we hiervoor samen met het Koninklijk Atheneum, die dan als topsportschool dienst doet. Zo kunnen deze jongeren de vele trainingsuren comfortabel combineren met school."





Het Atheneum ligt dan ook op amper één kilometer van de trainingshal van GymMAX in de sporthal van Sint-Gillis. Toch werden de gymnasten tot nu toe voor alle ochtend- en avondtrainingen met de wagen over en weer tussen sporthal en school gebracht. Voor die verplaatsingen maakt GymMAX nu een ommekeer.





Drie autoritten

"Voortaan nemen onze topsporters de fiets", zegt Knop. "Als ze al zoveel bewegen, kan die fietsrit er ook nog wel bij. Op die manier vermijden we drie autoritten per dag. Zo dragen we ons steentje bij tot een gezonder milieu. We vinden dat een grote club als de onze op dat vlak een signaalfunctie heeft."





De topsporters kregen elk hun eigen BMC-fiets en bijhorende fietskledij. Daarvoor werkt GymMAX samen met fietshandel DewaSport in Appels. GymMAX kocht er tien fietsen, bijhorende fietshelmen en fluohesjes. De club noemt het een "weloverwogen investering". (DND)