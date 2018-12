Topjaar voor Baasrode carnaval : drie kandidaten dingen naar titel Prins Carnaval Nele Dooms

13 december 2018

10u16 0 Dendermonde Het carnavalscomité Orde van de Palingboer staat voor een topjaar. Liefst drie kandidaten dingen naar de Titel van Prins Carnaval. De campagnes van Levi, Bolleke Jr. en Karin lopen volop. “Dit is het levende bewijs dat Carnaval leeft in Baasrode en zelfs nog elk jaar groeit”, klinkt het enthousiast.

In een volledig vernieuwd en gerenoveerd lokaal in Centrum De Vliet, gaf de Orde van de Palingboer de aftrap van het nieuwe carnavalsjaar. De carnavalisten zijn er van overtuigd dat 2019 een fantastisch jaar wordt. “Dat er tegelijk drie kandidaten dingen naar de scepter van Prins Carnaval, dat is al heel lang geleden”, zegt Marc Guns van de Orde. “We zijn zelf wat verrast door het enthousiasme van de Baasroodse carnavalisten. Daardoor zullen we dit jaar ook helemaal niets aan het toeval overlaten tijdens de verkiezingsavond. Er is een strikte timing uitgewerkt en het reglement is tot in de kleinste details op punt gesteld. Zo vermijden we discussies achteraf.”

Kandidaten Levi Van Damme, Joran Quisquater en Karin Van Cleemput zien het al helemaal zitten. Elk hebben ze zo hun eigen redenen om deel te nemen aan de Prinsenverkiezing. Voor de 21-jarige Joran, alias Bolleke Jr., is het zelfs de tweede keer. Vorig jaar waagde hij ook zijn kans voor de titel, maar moest toen nipt de duimen leggen voor tegenkandidate Peggy.

“Ik had toen gezegd dat ik die strijd niet meer wilde voeren”, vertelt Bolleke, lid van carnavalsvereniging De Biermoilen. “Zo’n campagne kruipt echt in je kleren, je bent zowat elk weekend de baan op. Maar op het bedankingsfeestje met mijn campagneteam hebben ze mijn kop zot gemaakt om het toch nog eens te proberen. Niet veel later heb ik me weer ingeschreven. Ik ga er volledig voor en hoop op ‘tweede keer, goede keer’.”

Levi Van Damme, 27 jaar en lid van carnavalsgroep De Pierots, dingt naar de titel van Prins Carnaval 2019 als eerbetoon aan zijn overleden vader. “Hij stierf op 19 februari, vijf jaar geleden”, vertelt Levi. “Vader was carnaval gaan vieren in Dendermonde. Eigenlijk was hij geen carnavalfan, maar dat ene jaar wilde hij er toch eens bij zijn. Met fatale afloop. Hij stierf na een avondje vieren. Omdat hij op een 19de stierf, besliste ik om in 2019 te proberen Prins te worden. Ikzelf kreeg wel de liefde voor carnaval met de paplepel mee. Daar zorgde mijn moeder voor, jarenlang cafébazin van café De Post en fervent carnavalist.”

Voor Karin Van Cleemput (47), actief bij T’Es Altoid Iet, loopt de campagne met hindernissen. Een ziekenhuisopname zorgde ervoor dat ze de aftrap van het carnavalsjaar in De Vliet moest missen. “Ik draai al wel een tijdje mee in de Baasroodse carnavalswereld”, zegt ze. “De jongste jaren werd ik daar steeds fanatieker in. Een deelname aan de verkiezing is de kers op de taart. De gezondheid gaat momenteel even voor, maar ik heb een sterk campagneteam waar ik op kan rekenen. Tegen de verkiezing zal ik er staan.”

Die Prinsenverkiezing vindt plaats op 12 januari in de Hangar 43 in Baasrode. Elke kandidaat zal er een show moeten brengen rond het thema “Happy Bostroë Hippie, make love not war”.