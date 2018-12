Toneelkring Verbroedering brengt Agatha Christie tot leven Nele Dooms

14u41 0 Dendermonde Toneelkring Verbroedering uit Grembergen brengt met haar nieuwste productie Agatha Christie weer tot leven. De acteurs spelen 'Toen waren ze nog met’, in een regie van Wouter De Caluwe. Die herneemt daarmee zijn regiedebuut van 27 jaar geleden.

“Ik vind het een eer om Agatha Christie’s overbekende klassieker flink af te stoffen en er met een jonge ploeg een intrigerende en excentrieke whodunit van te maken”, zegt hij. “Agatha Christie schreef 66 detectiveverhalen, twintig toneelstukken, zes romans en ongeveer 150 korte verhalen. ‘Toen waren ze nog met’ is één van haar bekendste thrillers. Het is dus niet evident dit op het podium te brengen. Verbroedering gaat graag de uitdaging aan, net voor het honderdjarig jubileum van de Vlaamse Kring Sint-Lutgardis waar de toneelkring toe behoort.” Op de planken staan Steve Smekens, Rebecca Segers, Brent Jacobs, Anke Nobels, Preben Colman, Maarten Persoons, Edward Van der Kelen, Kristien Verberckmoes, Frankie Heirweg en Ian Van Overloop. Voorstellingen vinden plaats op 7, 8, 14 en 15 december, telkens om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Uilenspiegel, aan de Dr. Haekstraat 1 in Grembergen. Toegangskaarten kosten 10 euro. Info en reservatie: 0486/53.69.85 of via www.vlaamsekring.be.