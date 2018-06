Tondeldoos wil meer oplossingen voor kansarmoede 29 juni 2018

03u03 0

De Tondeldoos, die zich inzet voor kansarme gezinnen, wil meer oplossingen voor kansarmoede. De organisatie werkte daarvoor een memorandum uit, met problemen, noden en suggesties. "Op basis van getuigenissen van onze gezinnen", zegt begeleidster Griet Van Haever. "Het zijn zij die weten met welke moeilijkheden ze dagelijks kampen en wat kan helpen. We hopen dat de politici deze informatie gebruiken voor hun toekomstig beleid." Jef Maes en Veronique Wauters getuigen dat problemen zich laten voelen in wonen, armoede, kinderopvang, vrije tijd, gezondheid en toegang tot dienstverlening. "Een goede woning vinden is vaak onbetaalbaar. Wij vragen meer sociale woningen", zeggen ze. "Het zou ook goed zijn per kinderopvang vijf plaatsen te voorzien voor sociaal zwakkeren. En lidgelden van sportclubs liggen vaak te hoog." (DND)