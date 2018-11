Tondeldoos doet oproep naar winterjassen Nele Dooms

Kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen in kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde, doet een oproep naar winterjassen. “Nu de koude dagen aangebroken zijn, merken we in ons magazijn waar de kinderen allerlei spullen kunnen krijgen, dat de vraag naar winterjassen enorm stijgt”, zegt Gino Bertin van de Tondeldoos. “We hebben altijd een mooie voorraad kinderkledij aanwezig, maar tegemoet komen aan de grote vraag voor warme jassen is momenteel niet zo evident. We hopen op solidariteit bij de Dendermondenaren om ons mantels en jassen voor kinderen te bezorgen.” Wie jassen wil schenken, kan in het magazijn aan de Briel 17 in Baasrode terecht. Dat is open op maandag en woensdag, van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur, en op vrijdag van 9 tot 12 uur. Uitzonderlijk is het magazijn ook nu zaterdag 10 november open van 13 tot 16 uur.