Tondeldoos cheque rijker dankzij personeel BNP Paribas Fortis Nele Dooms

31 januari 2019

Kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen in kansarme gezinnen van Groot-Dendermonde, is een mooie cheque rijker. Dat heeft de vereniging te danken aan het personeel van de kantorengroep regio Dendermonde-Aalst van PNB Paribas Fortis. De cheque is het resultaat van een kleuractie die plaatsvond voor het goede doel. “Het concept was simpel: zoveel mogelijk kleurplaten verzamelen, om in ruil centen te krijgen van BNP Paribas Fortis”, zegt Catherine Spencer van het kantoor in Dendermonde. “De tekeningen werden opgehangen in rusthuizen in de regio tijdens de eindejaarsperiode. Er was zoveel enthousiasme bij scholen en naschoolse kinderopvang dat wij heel wat kleurplaten bij elkaar haalden. Dat resulteerde in een mooi geschonken bedrag van onze zone Oost-Vlaanderen en een extra bedrag er bovenop vanuit de hoofdzetel omdat onze groep de meeste tekeningen had.” De actie, speciaal bedoeld voor projecten ten voordele van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden, leverde een cheque van 1.400 euro op.