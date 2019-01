Tomas Roggeman neemt sociaal beleid over van Patrick Meulebroek “Bewijzen dat huidige kritische bedenkingen voor niets nodig zijn” Nele Dooms

04 januari 2019

15u31 0 Dendermonde Met de start van de nieuwe legislatuur komt er ook een einde aan de aparte werking van het OCMW. Uittredend OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek (CD&V) geeft de fakkel van het sociaal beleid door aan schepen Tomas Roggeman (N-VA). “Ik ga bewijzen dat de huidige kritische bedenkingen voor niets nodig zijn”, zegt de kersverse schepen van Sociale Zaken.

Met zijn 32 jaar is Tomas Roggeman de jongste in de nieuwe gemeenteraad van Dendermonde. Eén eerste legislatuur als gemeenteraadslid in de oppositie heeft de Dendermondenaar, sinds 2009 lid van N-VA, er ondertussen opzitten. Hij liet zich de voorbije jaren vooral opmerken met snedige tussenkomsten over onder andere de sluiting van de brandweerkazerne in Oudegem en het afschaffen van spoorwegovergangen in dezelfde gemeente. De oppositiebanken ruilt Roggeman, en daarbij ook de rest van zijn N-VA, nu in voor een meerderheidscoalitie.

Wind van voren

Dat Roggeman bij de coalitievorming als schepen van Sociale Zaken werd aangeduid en daardoor de bevoegdheden sociaal beleid, armoede, welzijn, wonen, ouderenzorg, gezin, volksgezondheid en integratie kreeg toebedeeld, deed diverse Dendermondenaren de wenkbrauwen fronsen. Ze lichtten hun bedenkingen toe op onder andere sociale media. Zelfs tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad eerder deze week, kreeg Roggeman op dat vlak al de wind van voren van de nieuwe oppositie. Onder andere gewezen schepen en nieuw sp.a-fractieleider Niels Tas had meteen een serieuze sneer klaar. “Het blijft vanuit de nieuwe coalitie erg stil over plannen voor de komende jaren. Maar wat nog erger is, is dat het sociaal beleid wordt vorm gegeven door schepen Roggeman”, klonk het. “Roggeman bleek de voorbije jaren niet meteen de meest genuanceerde politicus in ons midden.”

Roggeman, als kersverse schepen van Sociale Zaken, begrijpt de bekommernissen maar noemt ze onterecht. “Mensen kunnen het misschien een verrassing vinden, sociaal welzijn is nu eenmaal niet meteen het domein dat vaak met N-VA wordt geassocieerd”, zegt hij. “Maar voor de duidelijkheid, ook wij hebben een sociaal programma en ik ben zeker niet de eerste N-VA’er die OCMW-voorzitter is. De materie is me zeker niet vreemd. Ik hamerde de voorbije jaren vanuit de oppositie ook al op de alarmerende stijging van de cijfers rond kinderarmoede bijvoorbeeld. Ik begrijp de huidige oppositie dat ze scherp uit de hoek komt, het is hun taak om ons het vuur aan de schenen te leggen. Maar ik grijp de grote uitdaging met beide handen en ben vast van plan om hier het beste van te maken.”

Roggeman krijgt zijn bureau in het OCMW-gebouw aan de Kerkstraat. Dat ondergaat momenteel een volledige make-over in het kader van de integratie van het stadsbestuur en OCMW. De financiële diensten en personeelsadministratie krijgen er in de toekomst onderdak. Roggeman zit er vlakbij het Sociaal Huis en rusthuis Aymonshof. Het meerjarenbeleidsplan van de nieuwe bestuursploeg moet nog volop vorm krijgen, maar Roggeman heeft toch al enkele eerste speerpunten klaar.

“Natuurlijk wordt de bouw van een nieuw woonzorgcentrum in Baasrode, een dossier opgestart door de vorige ploeg, één van de grootste projecten deze legislatuur”, zegt Roggeman. “Ik wil ook meer aandacht voor integratie. Hier bestaan al initiatieven rond, maar ze zijn niet altijd zo zichtbaar. Ik denk dat het belangrijk is om onze integratie-ambtenaar zeker te behouden. De stad telt ondertussen heel wat nieuwkomers. Het is een uitdaging ervoor te zorgen dat ze opgenomen worden als een deel van onze gemeenschap. Taallessen zijn daarbij erg belangrijk. Voorts moeten we zeker inzetten op ondersteuning van mensen in armoede om de stijgende trend op dat vlak een halt toe te roepen.”