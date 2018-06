Toeristische koetsrondritten in binnenstad 29 juni 2018

02u31 1

De Dienst Toerisme voorziet deze zomer opnieuw een reeks toeristische koetsrondritten in de binnenstad. Dat is al diverse jaren een traditie. Deelnemers verkennen gedurende een uur de historische binnenstad, onder begeleiding van een gids. Zo krijgen ze een sfeerbeeld van het rijke historische patrimonium van de Ros Beiaardstad en maken kennis met onder andere de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Belfort, het Sint-Alexiusbegijnhof en verschillende standbeelden en andere bezienswaardigheden. Er vinden koetsrondritten plaats op zondag 1 juli en op zondag 5 augustus. Vertrekken is telkens mogelijk om 14 en 16 uur. Volwassenen betalen 6 euro, kinderen 3 euro. Info en reservatie: 052/21.39.56 of via toerisme@dendermonde.be. (DND)