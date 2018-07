Toeristen kunnen vanaf morgen stad zien vanop belfort 11 juli 2018

Voor het eerst krijgen toeristen toegang tot de toren van het belfort in Dendermonde. Het gebouw is klaar na een grondige restauratie. Donderdag 12 juli opent het de deuren voor het grote publiek. De binnenzijde kreeg een complete metamorfose, met onder andere de plaatsing van een nieuwe trap. Die laat de open structuur tot in de top van de toren zien, maar laat tegelijk toe dat bezoekers tot boven kunnen klimmen. Via audioguides en informatiepanelen op diverse verdiepingen maken ze kennis met de diverse functies van de stadstoren doorheen de eeuwen en de verwoestingen die Dendermonde en stadhuis kenden tijdens WOI. Tijdens de zomer kunnen Dendermondenaren elke donderdagavond de toren gratis beklimmen. Boven wacht een panoramisch zicht over de stad. (DND)