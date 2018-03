Toekomst vissers Broekkant verzekerd OVEREENKOMST MET VLAAMSE WATERWEG OM VISVIJVERS TE BEHOUDEN NELE DOOMS

10 maart 2018

02u52 0 Dendermonde De toekomst van de vissers van de Broekkant in Baasrode is verzekerd. Ze krijgen een eigen nieuwe stek, buiten het overstromingsgebied. Daarvoor werd gisteren een samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg ondertekend.

Met honderden zijn ze, de liefhebbers die met regelmaat van de klok de visvijvers aan de Broekkant opzoeken. Zes visclubs doen beroep op een achttal visputten. Maar een groot deel van die vijvers ligt in de zone die voorzien is voor de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied aan Vlassenbroek, in het kader van het Sigmaplan. Die moeten gedempt worden.





"Onze paniek was groot toen we hoorden dat de vijvers zouden verdwijnen", zegt Leon Albert. "We dachten echt dat dit het einde van het bestaan van diverse visclubs zou zijn. Maar gelukkig konden we op het stadsbestuur rekenen. Dat heeft er mee voor gezorgd om een overeenkomst met De Vlaamse Waterweg te bereiken."





Vier vijvers behouden

Die overeenkomst bestaat erin dat vier visvijvers buiten het overstromingsgebied komen te liggen en dus behouden blijven. De vissers krijgen hiervoor een concessie van 26 jaar. In ruil voor twee visputten die verdwijnen door het project, worden er twee nieuwe uitgegraven buiten het gebied, met een concessie van twintig jaar. De huidige worden pas opgedoekt als de nieuwe, die tussen het pompstation en de Broekkant komen, een feit zijn.





"Dit is een enorme opluchting voor ons", zegt Harry De Cock. "Onze toekomst is verzekerd nu. En dat is bijzonder goed nieuws. Meer dan vierhonderd vissers maken gebruik van deze vijvers en bij wedstrijden komen er daar nog eens honderden bij. Het is dus zeker geen overbodige luxe dat de visputten blijven bestaan."





Werken zijn broodnodig

Het gecontroleerd overstromingsgebied van Vlassenbroek is volop in realisatie. Eerder werden al extra dijken aangelegd en het pompstation van de Broekkant vernieuwd. "Nu krijgen ook de hengelvijvers een plaats", zegt Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg. "Ook wij zaten ermee in dat terreinen noodgedwongen ingenomen moesten worden, maar het was wel nodig om problemen rond wateroverlast op te lossen. De frequentie en omvang van regen zal in de toekomst door de klimaatopwarming alleen maar toenemen. De werken zijn dan ook broodnodig. Gelukkig hebben we nu ook een oplossing voor de vissers."





Ook burgemeester Piet Buyse (CD&V) en schepen François De Bleser (CD&V) zijn gelukkig met de overeenkomst. "Het heeft van onze vissers vele engelengeduld gevraagd om zover te komen en een oplossing was niet evident", zegt Buyse. "Gelukkig is er een goede samenwerking, zodat zij hun hobby kunnen blijven beoefenen."