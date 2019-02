Toegangsweg naar Olympos weer open Nele Dooms

27 februari 2019

De toegangsweg en de parking van zwembad Olympos aan de LeopoldII-laan in Dendermonde zijn weer volledig open. Een aannemer was er de voorbije weken aan het werk in het kader van het wegenis- en rioleringsproject Kalendijk. Daarbij krijgt de Kalendijk en ook de omgeving van Olympos gescheiden riolering, zodat het vuile afvalwater van onder andere het zwembad niet meer in de Vondelbeek terecht komt. Om die riolering aan te leggen, was in de eerste fase de toegangsweg naar het zwembad de voorbije weken afgesloten en was de parking onbruikbaar. Omdat de aannemer klaar is met deze eerste fase, kan de toegang weer open. De toplaag in asfalt ontbreekt nog wel. Die wordt pas in de week van 11 maart aangebracht. Dan zullen parking en toegangsweg weer één dag afgesloten zijn. Maar in afwachting daarvan mag het verkeer van bezoekers aan het zwembad er nu wel al over. Chauffeurs worden wel opgeroepen om voorzichtig te rijden omdat de ruwe ondergrond voor steenslag kan zorgen en er nog niveauverschillen zijn. De twee rotatieplaatsen voor bussen op de LeopoldII-laan blijven wel voorlopig behouden tot na de aanleg van de toplaag.