Toch nog geen toeristen op belfort 13 juli 2018

02u37 0

De opening van het belfort aan de Grote Markt in Dendermonde is uitgesteld. Normaal gezien konden gisterenavond nieuwsgierige inwoners voor het eerst de gerestaureerde toren in. Op het laatste moment werd beslist deze zomernocturne niet te laten doorgaan en het belfort gesloten te houden.





Oorzaak is een onvoorziene vertraging bij de afwerking van enkele noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen. Dat zal de komende dagen nog verder afgewerkt worden. Door de restauratie is het belfort met een nieuwe stalen trap volledig ontsloten voor bezoekers. Toeristen kunnen zo tot in de top, waar een panoramisch uitzicht over de stad wacht. Onderweg kunnen ze op de verschillende verdiepingen via audioguides en informatiepanelen meer vernemen over de verschillende functies die de stadstoren doorheen de eeuwen kende en de verwoestingen die Dendermonde opliep tijdens WOI. Op donderdagavonden tijdens deze zomer krijgen Dendermondenaren als eersten én gratis de kans om het belfort te verkennen.





Normaal gezien zal een eerste nocturne nu op 26 juli plaatsvinden. (DND)