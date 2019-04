Toch Langste Veggie Tafel: Eva vzw wijkt in juli uit naar Zomerbar Nele Dooms

16 april 2019

13u42 0 Dendermonde Niet op 5 mei en niet op de Grote Markt. Maar er komt wel een Langste Veggie Tafel in Dendermonde. Eva vzw slaat, na de commotie rond het initiatief vorige week, nu de handen in elkaar met vzw City Sounds. In juli wordt de veggietafel gedekt in de Zomerbar aan Cour et Jardin.

Eva vzw Dendermonde, die vegetarisch eten wil promoten en zoveel mogelijk mensen verleiden om plantaardig te eten, wilde graag in samenwerking met het stadsbestuur op 5 mei een ‘Langste Veggie Tafel’ opzetten op de Grote Markt in Dendermonde. De initiatiefnemers bliezen het gebeuren vorige week echter af toen bleek dat de stad een samenwerking alleen zou zien zitten als er ook vlees en zuivel op het menu zouden komen. Dat konden de organisatoren niet rijmen met een vegetarisch initiatief.

Een oplossing om het veggiefeest toch te laten doorgaan, komt er nu vanuit vzw City Sounds, die in Dendermonde regelmatig evenementen organiseert. Zo houden deze vrijwilligers in juli ook telkens de Zomerbar in de tuin van Huis Van Winckel en Cour et Jardin, aan de Kerkstraat in hartje stad, open. “We willen de vzw Eva graag helpen met haar veggietafel”, zegt Diederik Vermeir van City Sounds. “Net als bij Eva Dendermonde zit het in het DNA van onze vereniging om via positieve acties en initiatieven een steentje bij te willen dragen aan onze stad.”

Resultaat is dat, na onder andere Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Niklaas, ook Dendermonde haar ‘Langste Veggie Tafel’ krijgt. Op zaterdag 20 juli kan de Dendermondenaar vanaf 12 uur vegetarisch picknicken in de Zomerbar. “Het concept blijft ongewijzigd”, zegt Sabine De Waele van Eva vzw. “We nodigen iedereen uit om zijn plantaardige picknick samen te komen nuttigen op ons feest. Het is onze bedoeling om elkaar te inspireren, gerechten en recepten uit te wisselen, een leuk ontmoetingsmoment te organiseren en uiteraard mensen te laten kennismaken met de rijkdom van de vegetarische keuken.”