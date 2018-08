Tijl Jansegers op één na grootste vastgoedkantoor in provincie Nele Dooms

26 augustus 2018

12u30 1 Dendermonde Vastgoedkantoor Tijl Jansegers is het op één na grootste geworden in de provincie. Dat blijkt uit een recente rangschikking van Immoweb, die ongeveer 250 makelaarskantoren telt.

Die rangschikking bevestigt nu de verdere opmerkelijke groei van Tijl Jansegers, nadat de groep zich een jaar geleden al in de top drie nestelde. Tijl Jansegers is sinds 2015 actief in de regio Dendermonde, met een kantoor aan de Mechelsesteenweg.

"Sinds kort prijken wij op de tweede plaats in de ranglijst van grootste vastgoedkantoren in Oost-Vlaanderen", zegt Tom Van Den Troost, één van de zaakvoerders in Dendermonde. "De groei die wij in goed twee jaar in deze regio gerealiseerd hebben, is spectaculair. In het straatbeeld zijn onze gele borden zichtbaarder dan ooit. Wij voeren bewust een politiek van nabijheid en zijn echt aanwezig tussen de mensen. Hard werken loont en leidt tot goede mond-tot-mondreclame — dat is bij deze nogmaals bewezen. Onze prioriteit is nu om onze groei in de regio duurzaam te verankeren."