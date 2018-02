Tijl Jansegers in top 3 grootste vastgoedkantoren 02 februari 2018

De vastgoedgroep Tijl Jansegers behoort tot de top drie van grootste vastgoedkantoren. Dat heeft de groep, die eind 2015 van start ging met een derde makelaarskantoor in Dendermonde, te danken aan een geïntensifieerde werking in de Denderstreek en forse groeicijfers. Volgens de recente "hitparade" van vastgoedportaal Immoweb, waarin om en bij de 250 makelaarskantoren met het aantal panden in portefeuille staan vermeld, staat Tijl Jansegers op de derde plaats van grootste immokantoren in Oost-Vlaanderen. "Met meer dan 260 panden te koop en te huur zitten wij nu ook nummer 2 op de hielen", weet Tom Van Den Troost, één van de zaakvoerders in Dendermonde. "Na een succesvolle organisatorische uitbreiding volgde een ingrijpende vernieuwingsoperatie met creatieve campagnes en een nagelnieuwe website. In het straatbeeld zijn onze gele borden zichtbaarder dan ooit. Onze inspanningen werpen duidelijk vruchten af. We groeien veel forser dan we ooit hadden durven hopen." (DND)