Tijdelijke verkeerslichten door werken Nele Dooms

14 december 2018

15u04 1 Dendermonde Naar aanleiding van de werken die momenteel in de Korte Dijkstraat in Dendermonde bezig zijn, zullen er volgende week tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst.

De werken begonnen begin december. Een aannemer voert in de omgeving van de Korte Dijkstraat en de Hullekensstraat werken aan de nutsleidingen uit. Die zullen tot 21 december duren. De voorbije dagen bleek dat die werken veel verkeershinder veroorzaakten. In de Korte Dijkstraat werd tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd, voor het verkeer dat van de Mechelsesteenweg komt. Bestuurders die uit de Lange Dijkstraat komen, moeten een plaatselijke omleiding volgen. Omdat ook in de Hullekensstraat verkeersproblemen ontstonden, komen er nu verkeerslichten bij. Die worden opgesteld ter hoogte van de Hullekensstraat huisnummer 202.