Tientallen herdenken drama Fabeltjesland 24 januari 2018

02u32 0 Dendermonde Dag op dag negen jaar geleden was het gisteren, dat in het kinderdagverblijf Fabeltjesland aan de Vijfde Januaristraat in Sint-Gillis-Dendermonde het drama met Kim De Gelder plaatsvond.

Om klokslag elf uur verzamelden daarom dinsdag tientallen Dendermondenaren voor een korte herdenkingsplechtigheid en minuut stilte aan het herdenkingsmonument op de site. Bloemen werden neergelegd. Het is duidelijk dat de gruwel, waarbij twee baby's en een kinderverzorgster het leven lieten en tientallen kindjes zwaar verwond werden, nog lang niet vergeten is in Dendermonde.





"Terwijl de wereld doordraait, staat die op 23 januari in Dendermonde telkens een dag stil", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Wij vergeten nooit wat hier negen jaar geleden gebeurde en welke lange periode van diepe rouw daarop in onze stad volgde. Daarom is het goed om hier samen te komen. Zo tonen we dat dit voor altijd in ons geheugen en ons hart zit en kunnen we elkaar sterkte geven." (DND)