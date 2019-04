Tientallen dode vissen in Brusselse Forten en toch is water gezond: karperluis en ankerworm zijn oorzaak Nele Dooms

05 april 2019

14u34 5 Dendermonde Tientallen dode vissen in het water van de Brusselse Forten in Dendermonde veroorzaakten deze week ongerustheid. Meer dan vijftig vissen kwamen bovendrijven. Onderzoek dat de stad meteen liet uitvoeren, wijst nu uit dat karperluis en ankerworm de boosdoeners zijn. “Ongerustheid is niet nodig, het water van de Brusselse Forten is in jaren niet zo gezond geweest”, zegt schepen van Visserij Nele Cleemput (CD&V).

Enkele jaren geleden hadden de Brusselse Forten, de meest populaire visplaats in Dendermonde, zo te kampen met slechte waterkwaliteit dat vissterfte er schering en inslag was. Hengelaars kregen haast geen vis meer aan de haak en als dat wel lukte bleek die doorgaans veel te klein. Het Dendermondse stadsbestuur nam toen maatregelen. Maar dat deze week plots opnieuw tientallen vissen dood kwamen bovendrijven veroorzaakte meteen weer ongerustheid. Vissers telden op den duur meer dan vijftig dode vissen die langs de oevers van de Forten dobberden. Die werden zo snel mogelijk uit het water geschept om verrotting te voorkomen.

Natuurlijke uitval

Het stadsbestuur trommelde deze week een inspecteur van de milieucel van Sportvisserij Vlaanderen op om het water van de Brusselse Forten te analyseren. Er werden ook twee vissen in een leefnet geplaatst om te onderzoeken. Het rapport van de analyse werd vrijdag aan de stadsdiensten bezorgd. “We mogen opgelucht adem halen”, zegt schepen Nele Cleemput. “Het probleem blijkt alvast niet aan de kwaliteit van het water zelf te liggen. Wel zijn de karperluis en ankerworm die in het water zitten de oorzaak. Omdat we er tijdig bij zijn, hebben die nog geen alarmerende hoeveelheden of vormen aangenomen. Daardoor kunnen we met natuurvriendelijke oplossingen perfect dit euvel verhelpen. De huidige vissterfte blijkt dus te wijten aan natuurlijke uitval.”

Positief nieuws

Ondanks de ongerustheid is er zelfs positief nieuws voor de Brusselse Forten. De vijver is gezonder dan ooit. “Toen we drie jaar geleden met plotse, massale vissterfte werden geconfronteerd, lieten we een onderzoek uitvoeren en daaruit bleek dat het water van de Brusselse Forten uit evenwicht was”, zegt Cleemput. “Een aantal maatregelen moest dat oplossen. Zo werden het bomenbestand aangepast voor een optimale belichting van het wateroppervlak. Riet werd ingekort en beter beheerd. Er werd ook een drijvend planteneiland geplaatst, dat zorgt voor een schuil- en broedplaats voor de vissen. En we stopten even met bijzetten van vis op de Forten om het ecosysteem een kans te geven om te herstellen. Dat heeft zijn effect niet gemist.”

Omdat het water weer gezond bleek, werd recent ook nieuwe vis op de vijver gezet. In december 2018 was dat 2,5 ton brasem, in maart 2019 zo’n 2 ton. Dat is goed voor naar schatting in totaal 2.000 nieuwe vissen op de Forten. Dat resulteert ook in tevreden vissers. “Tijdens het jongste Visserijcomité gaven hengelaars aan dat ze de jongste tijd veel gezonde vissen vangen en tevreden zijn. In de nabije toekomst zullen zelfs nog een pak meer wedstrijden georganiseerd worden dan vroeger”, weet Cleemput. “Net omwille van het mooie en gezonde visbestand.”