Tienjarige krast 'Dina' in portier vijf wagens JONGE VANDAAL OP HETERDAAD BETRAPT DOOR ALERTE BUURMAN KOEN BATEN

25 januari 2018

02u49 0 Dendermonde In de Denderbellestraat in Sint-Gillis-Dendermonde werden afgelopen week een vijftal wagens bekrast. In de deuren langs de passagierszijde werd er telkens het woord 'Dina' gekrast. Wat de betekenis van het woord is, is niet duidelijk. Afgelopen dinsdagnamiddag werd een minderjarige jongen op heterdaad betrapt en kwam de politie ter plaatse.

"Een jongeman van ongeveer tien jaar was bezig onze wagen aan het bekrassen toe de buurman hem betrapte", vertelt Kizzy De Kuysscher.





Het vandalisme werd gepleegd ter hoogte van het pleintje aan de Oliestraat in Sint-Gillis-Dendermonde. De eerste feiten werden begin deze week vastgesteld vlak na schooltijd. Toen werden er vier wagens beschadigd. Drie voertuigen van bewoners en een wagen van een persoon die in de straat op bezoek kwam. De wagen van Kizzy en Patrick werd toen nog niet beschadigd, maar de buren hadden wel afgesproken om alerter te zijn.





"Een dag later, rond het tijdstip van 15.30 uur, begon onze hond plots te blaffen omdat hij beweging hoorde buiten. Toen ik naar mijn Ford Mondeo keek, was ook hij intussen bekrast met dezelfde woorden. Dina met een plusteken op de I", aldus Kizzy.





Een van de buren had het lawaai ook gehoord en kon de jongeman op heterdaad betrappen.





De politie van Dendermonde werd er onmiddellijk bij gehaald en de agenten waren snel ter plaatse. Zij zouden de jongeman meegenomen hebben. Volgens de slachtoffers en de buurtbewoners werd de minderjarige gedwongen om de krassen te zetten.





Opdracht andere tiener

"Volgens hem kreeg hij de opdracht van een tiener, die niet op dezelfde school zit, en was hij verplicht om onze wagens te vandaliseren", klinkt het. "De minderjarige loopt hier school op het schooltje in de Boonwijk en woont in de Moerstraat even verderop. Hij gaat te voet naar huis en moet daarvoor altijd langs hier passeren en dan sloeg hij toe."





Ook een ander slachtoffer reageerde kort op de feiten.





"Het is goed dat de dader gepakt is, maar we zitten natuurlijk wel weer met de miserie om de schade weg te werken. Zowel de wagen van mijn vrouw als mijn auto werd bekrast", klinkt het.





Met welk voorwerp de krassen werden aangebracht is niet duidelijk. De slachtoffers zullen binnenkort allemaal een bestek opmaken van de schade.





"Dit mochten we dan bij de politie van Dendermonde gaan binnen brengen. We zullen alleszins een extra oogje in het zeil houden om te zien dat het niet nog eens gebeurd", besluit Kizzy.





De politie van Dendermonde wil geen informatie kwijt over de hele zaak omdat het gaat over een minderjarige.