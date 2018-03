Tieners in de kijker 28 maart 2018

De Gezinsbond Dendermonde organiseert vandaag, woensdag 28 maart, een lezing rond 'Typisch Tieners'. Gastspreker is Sarah Van Gysegem. Zij doet haar verhaal over alles wat zo typisch is voor tieners, vanuit haar eigen ervaring en als redacteur van BOTsing. De voordracht begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bibliotheek van Dendermonde, aan de Kerkstraat. De toegang bedraagt 3 euro. Info en inschrijvingen: jp.peersman@telenet.be.





(DND)