Tien mobiele camera's tegen sluikstorten 14 juli 2018

Afvalintercommunale Verko koopt tien mobiele camera's. De Raad van Bestuur besliste om die aan te kopen bij The Safe Group. De tien bewakingscamera's worden ingezet tegen sluikstorten. Vooral op sites van glasbollen blijkt zwerfafval een groot probleem.





Voor personeel dat ingezet wordt om dergelijke sluikstorten op te ruimen en voor de vrijwillige meters en peters om de omgeving proper te houden, lijkt het vaak dweilen met de kraan open. De nieuwe onbemande camera's zullen dan ook aan de meest problematische glasbollen geplaatst worden om sluikstorters af te schrikken.





De beelden kunnen ook gebruikt worden om overtreders te identificeren. De camera's kunnen ook geplaatst worden aan openbare vuilnisbakjes of andere probleempunten. Verko zal ze in heel haar werkingsgebied, waar Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme toe behoren, inzetten."





De tien camera's kosten zo'n 70.000 euro. Verwacht wordt dat dit project zichzelf binnen de twee jaar terugbetaalt met boetes van sluikstorters.





(DND)