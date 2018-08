Tien bestuurders blazen positief Koen Baten

06 augustus 2018

16u00 0

De politie van Dendermonde heeft zaterdagavond op meerdere locaties alcoholcontroles gehouden. In totaal moesten 550 bestuurders naar de kant, tien van hen hadden te veel gedronken. Vier bestuurders kregen een onmiddellijke inning van 179 euro en een rijverbod van drie uur. Vijf anderen kregen een rijverbod van zes uur. Hun boete en een mogelijk bijkomend rijverbod zullen later door de politierechter bepaald worden. Dat laatste geldt ook voor een bestuurder die dermate veel gedronken had dat hij zijn rijbewijs voor een periode van vijftien dagen kwijtspeelde. Tot slot werden ook nog eens drie bestuurders betrapt op het niet dragen van de veiligheidsgordel. Zij kregen elk een boete van 116 euro.