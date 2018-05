Theo Francken komt naar Ros Beiaardstad 08 mei 2018

Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken komt naar Dendermonde. De Dendermondse N-VA heeft hem uitgenodigd, nadat eerder in januari parlementsvoorzitter Jan Peumans al te gast was tijdens hun nieuwjaarsreceptie. Vandaag geeft Francken een lezing. "Thema's als integratie, asiel, migratie en inburgering houden de burger echt bezig en zijn belangrijke items", zegt N-VA-voorzitter Giel Van Medegael. "Daarom vonden we het nuttig Theo Francken naar Dendermonde te halen. We kunnen niemand beter vragen om dit beleid te komen toelichten en te praten over de actuele uitdagingen rond asiel en migratie dan hij." De gespreksavond begint om 19.15 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. De toegang is gratis. Info en inschrijvingen: dendermonde@n-va.be. (DND)