Theo en Godelieve zijn diamanten paar 13 juni 2018

Theo Cool (84) en Godelieve De Meyst (82) uit Oudegem zijn een diamanten paar. Ze huwden zestig jaar geleden. Dat vieren ze met een tuinfeest, in bijzijn van familie en vrienden. Het echtpaar heeft drie dochters. Ondertussen zijn er ook al twee kleinkinderen. Theo was 36 jaar werkzaam als kaderlid van papier- en kartonproducent VPK van Oudegem. Godelieve was kleuterleidster en heeft 30 jaar in een kleuterschool in Hamme gewerkt.Theo is goed gekend in Oudegem, door zijn inzet de voorbije jaren voor tal van verenigingen, zoals de Feestcommissie van Oudegem. "Tegenwoordig doen we het rustiger aan en genieten van de kleine dingen", zegt hij. "Zoals dagelijks de krant lezen en tuinieren. We houden ook allebei van reizen en hebben zo al een groot stuk van de wereld gezien."





(DND)