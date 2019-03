The Voice-avontuur voorbij voor Leen Ceurvelts Nele Dooms

30 maart 2019

15u31 3 Dendermonde Het avontuur bij The Voice op vtm zit er voor de Dendermondse Leen Ceurvelts (19) al op. Na een knaller van een blind audition met het nummer Despacito van Louis Fonsi en Demi Lovato, waarbij ze geselecteerd werd voor het verdere programma, overleefde de jonge zangeres de Knockouts niet. Daar bracht ze het nummer “Riptide”.

Treuren doet de jongedame echter allerminst. “Ik kan dit zeker en vast de schoonste ervaring van mijn leven noemen”, zegt ze overtuigd. “Ik ben zo dankbaar dat ik dit alles heb mogen meemaken. Dit mag dan nu wel het einde van The Voice zijn, het betekent zeker niet het einde van mijn muzikale avonturen in de toekomst.”

Leen is dan ook elke dag met muziek bezig. “Die passie heb ik ontdekt toen ik twaalf jaar was”, vertelt ze. “In het zesde leerjaar gaf ik mijn allereerste optreden. Dat was zo fantastisch dat ik besliste dat ik wilde blijven zingen. De voorbije jaren gaf ik af en toe kleine optredens, maar dat zouden er meer mogen zijn. Mijn droom is om van zingen mijn beroep te maken. Ik doe niets liever dan op een podium staan. Daarom schreef ik me ook in voor The Voice, om anderen te tonen wat ik in mijn mars heb. Ik denk wel dat die missie alvast geslaagd is.”