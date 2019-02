The Best of Musicals, en Junes mag meezingen Nele Dooms

26 februari 2019

13u00 1

Junes Callaert, die eerder ook al een hoofdrol vertolkte in de Ketnet Musical Unidamu en mee op de planken staat tijdens de spektakelmusical 40-45, heeft alweer een nieuwe rol te pakken. De jongen, amper twaalf jaar, doet mee aan “The Best of Musicals - in concert”. Daarmee deelt hij het podium met een indrukwekkende cast met onder andere Belgische musicaliconen Hans Peter Janssens, Ann Van den Broeck, Deborah De Ridder en Mozart-revelatie Ruben Van keer. “De voorstelling draait rond de hits uit de grootste musicalklassiekers”, zegt Junes. “De ene na de andere song wordt op het publiek afgevoerd. Het is echt leuk om hier aan mee te doen.” Ook Eurovisiesongfestival-trots Sandra Kim en “Romeo” Chris Van Tongelen trekken voor deze gelegenheid opnieuw hun musicaljasje aan. Tien kinderen tussen acht en twaalf jaar werden geselecteerd om deel te nemen. Junes is er daar één van. “We werden getest door Supastar, de organisatie voor jong musicaltalent van Tatyana Beloy”, vertelt Junes. “Het is gewoon fantastisch dat ik op deze manier naast een professionele topcast mag staan. We brengen nummers uit ‘The Sound of Music’, ‘Annie’ en ‘Oliver!’. Voorstellingen van “The Best of Musicals - In Concert” vinden plaats op 28 februari en 1 maart in de Stadsschouwburg Antwerpen en op 2 maart in Capitole Gent. Tickets & info: www.musichall.be.