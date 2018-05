Textielkunst in ziekenhuis 23 mei 2018

In het Algemeen Ziekenhuis sint-Blasius van Dendermonde begint deze week een bijzondere tentoonstelling. "Textile art Today" toont werken van textielkunst van Katy De Bock. Zij is kunstenares, ontwerpster en docent. De Bock is gespecialiseerd in textielkunst: handgeweven sisal-tapijten, zijdereliëfs, textiele tegels en handgeschepte papierreliëfs. Voor het AZ Sint-Blasius is deze tentoonstelling, na de expositie met werk van Jan Wellens in 2017, een tweede initiatief in samenwerking met de Federatie Onafhankelijke Senioren. Fedos geeft Belgische kunstenaars van 50 jaar of ouder een platform op locaties in publieke ruimtes en in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Het Sint-Blasiusziekenhuis heeft een lange traditie met kunst. Er vinden regelmatig tentoonstellingen plaats. Zowel patiënten en hun families, als het ziekenhuispersoneel zelf, kunnen de werken bezichtigen. De expo 'Textile Art Today' is te bezoeken vanaf vrijdag 25 mei tot eind augustus. Dat kan van maandag tot zondag, telkens van 8 tot 20 uur in de campus aan de Kroonveldlaan in Dendermonde. (DND)