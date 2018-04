Terugblik op Boulevart 25 april 2018

Fotogroep Sensor van Grembergen biedt de kans op een unieke terugblik op het voorbije straat- en kunstenfestival Boulevart in Dendermonde. Twaalf fotografen van de vereniging trokken in het stadscentrum op pad om alles op de gevoelige plaat vast te leggen, zowel in kleur als zwart-wit. De resultaten zijn tot eind mei te bezichtigen tijdens een unieke fototentoonstelling in Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Bezoekers zijn welkom op maandag van 9 tot 16 uur en op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, telkens van 9 tot 16.30 uur. Op zaterdag en zondag is de expo gesloten. De toegang is gratis. Info: fotogroep-sensor.be. (DND)