TERUG NAAR SCHOOL: Nijntje en Pinokkio heten kinderen welkom Nele Dooms

03 september 2018

12u35 1 Dendermonde Een warm welkom kregen de kinderen van gemeenteschool De Klinker in Schoonaarde op hun eerste schooldag. Daarvoor stonden alle klasfiguren, Jules, Nijntje, Jip en Janneke, Poeh Beer en Pinokkio, klaar met knuffels voor iedereen die op school arriveerde.

"We starten een feestjaar", zegt directeur Danny Verneirt. "De gemeenteschool in Schoonaarde bestaat immers 25 jaar. Om dat in de kijker te zetten, zullen we een heel jaar lang rond het thema circus werken. Daarom zijn er op de eerste schooldag ook al clowns aanwezig." Voor ouders stonden koffie en koffiekoeken klaar om de dag op een gezellige manier en met een fijne babbel te starten.