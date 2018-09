TERUG NAAR SCHOOL: Nieuwe schoolvleugel voor Appelbloesem Nele Dooms

03 september 2018

19u57 0 Dendermonde Voor de leerlingen van freinetschool De Appelbloesem in Appels was de eerste schooldag extra spannend. Zij mochten een gloednieuwe schoolvleugel in gebruik nemen. Een officiële opening volgde 's avonds met lintjes knippen en receptie, in bijzijn van ouders en leerlingen.

Meer dan zes jaar lang waren er plannen om de gemeentelijke freinetschool De Appelbloesem aan de Heirstraat in Appels uit te breiden met een nieuwbouw. Met de start van dit nieuwe schooljaar is een nieuwe schoolvleugel eindelijk een feit. In januari werd de eerste steen gelegd en de voorbije zomervakantie werd naarstig doorgewerkt om het schoolgebouw klaar te krijgen.

"Onze kinderen beschikken hiermee over heel lichte en aangename lokalen om les in te krijgen", zegt directeur Anneke Gabriël. "Omdat er geen radiatoren tegen de muren hangen, beschikken we over extra wandruimte voor kasten en opbergmogelijkheden. Vloerverwarming zorgt ervoor dat het voor de leerlingen voortaan nog aangenamer is om hier op pantoffels, zoals ze gewend zijn, rond te lopen en les te volgen. En ook aan de akoestiek is gedacht. Door een speciaal plafond is het niet lawaaierig en de leerkracht duidelijk verstaanbaar als ze les geeft."

De nieuwe schoolvleugel herbergt twee nieuwe klaslokalen en een directielokaal. De kinderen van de derde en vierde leefgroep krijgen er onderdak en zijn in de wolken met hun nieuwe thuis. "250.000 euro heeft deze nieuwbouw, die er overigens prachtig uitziet, gekost", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Een weloverwogen investering is het. De Appelbloesem heeft hiermee ook een milieuvriendelijk, duurzaam gebouw. De energiefactuur zal aanzienlijk dalen. En met de aanleg van glasvezelkabel beschikken ze hier meteen over razendsnel internet."

De turnzaal, die ook dienst doet als refter, en de keuken kregen de voorbije zomer bovendien een opfrisbeurt. Kleine domper op de feestvreugde zijn de stabiliteitsproblemen waar het hoofdgebouw van de school mee kampt. Die werden de voorbije zomer vastgesteld. Het gebouw is buiten gebruik gesteld om veiligheidsredenen. "Maar door razendsnel optreden van het stadsbestuur en efficiënt handelen, kunnen onze kinderen toch allemaal het nieuwe schooljaar goed starten", zegt directeur Gabriel. "Er zijn containerklassen geplaatst, waar we alle comfort hebben. Zo kan de stad ook rustig zoeken naar een degelijke oplossing voor het hoofdgebouw."

De Appelbloesem mag zich dit schooljaar overigens aan nog meer verwachten. De twee depotgebouwen krijgen een opknapbeurt en de stad laat werk maken van een groene, avontuurlijke speelplaats. "Het grote speeltuig met klimmogelijkheden en touwen moest plaats ruimen voor de nieuwe schoolvleugel", zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). "Maar in de plaats komt een groene speelomgeving met onder andere wilgenhutten. De kinderen zullen er kunnen klauteren en klimmen, maar ook tot rust komen in de natuur."